Исаак Телин
№10
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
15 сент. 1992 (28) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
47'
62'
47'
62'
47'
62'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
47'
62'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вольфсбург
2
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала