Эрдаль Ракип
№31
Полузащитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мальме
0
Вольфсбург
3
был в запасе