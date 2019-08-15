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Коронавирус
Симон Терн
№10
Полузащитник
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Команда
Херенвен
Гражданство
Швеция
Дата рождения
18 сент. 1992 (28) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:30
Хапоэль
3 : 1
Норрчепинг
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
3
Норрчепинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Лиепая
0 : 1
Норрчепинг
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лиепая
0
Норрчепинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Норрчепинг
2 : 0
Лиепая
1'
1'
1'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
1'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Норрчепинг
2
Лиепая
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Норрчепинг
2 : 1
Сент Патрикс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Норрчепинг
2
Сент Патрикс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Сент Патрикс
0 : 2
Норрчепинг
55'
55'
55'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
55'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Сент Патрикс
0
Норрчепинг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд