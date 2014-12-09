Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Луис Суарес
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Гилерме Алвим Маринато
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Словакия
Португалия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Зенит
Челси
Ахмат
Локомотив
Лилль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Интер
Лига чемпионов
РПЛ
Зинедин Зидан
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Магнус Эрикссон
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Брондбю
Гражданство
Швеция
Дата рождения
8 апр. 1990 (31) год
Рост
179
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
Олимпиакос
4 : 2
Мальме
25'
25'
25'
09.12.2014
09 дек. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 75'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
4
Мальме
2
минуты: 1' - 75' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Мальме
0 : 2
Ювентус
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Мальме
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
Мальме
0 : 2
Атлетико
90'
90'
90'
04.11.2014
04 нояб. 2014
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Мальме
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Атлетико
5 : 0
Мальме
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Атлетико
5
Мальме
0
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2014
01 окт. 2014
ср
21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
01.10.2014
01 окт. 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 75'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Мальме
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 75' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Ювентус
2 : 0
Мальме
22'
22'
22'
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Ювентус
2
Мальме
0
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур