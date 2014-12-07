Марко Симоновски
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
2 янв. 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 16:00
Динамо
5 : 0
Амкар
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 16:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Динамо
5
Амкар
0
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
ЦСКА
2
Амкар
1
был в запасе
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 19:00
Ростов
1 : 1
Амкар
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
1
Амкар
1
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
Амкар
0 : 1
Мордовия
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
0
Мордовия
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 16:30
Рубин
1 : 1
Амкар
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
1
Амкар
1
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
2
Ростов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 15:00
Локомотив
3 : 1
Амкар
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Локомотив
3
Амкар
1
был в запасе
15.09.2014 15 сент. 2014 пн 16:00
Амкар
2 : 1
Урал
15.09.2014 15 сент. 2014 пн 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Амкар
2
Урал
1
был в запасе
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:00
Амкар
2 : 0
Спартак
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Спартак
0
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:00
Зенит
2 : 0
Амкар
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
2
Амкар
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Амкар
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
0
был в запасе