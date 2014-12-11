Тортоль Луманза
№67
Нападающий
Подписаться
Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
13 апр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Стандард
0 : 3
Фейеноорд
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
0
Фейеноорд
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Риека
2 : 0
Стандард
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
2
Стандард
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Севилья
3 : 1
Стандард
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
3
Стандард
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Стандард
2 : 0
Риека
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Риека
0
был в запасе