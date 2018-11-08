Адриан Требель
№23
Полузащитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 марта 1991 (30) лет
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 18:50
Фенербахче
2 : 0
Андерлехт
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фенербахче
2
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Андерлехт
2 : 2
Фенербахче
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Андерлехт
2
Фенербахче
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Андерлехт
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спартак
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур