Дарвин Андраде
№27
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
11 февр. 1991 (30) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Аякс
1 : 0
Стандард
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур