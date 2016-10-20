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Коронавирус
Дарвин Андраде
№27
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
11 февр. 1991 (30) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Аякс
1 : 0
Стандард
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур