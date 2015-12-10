Педро Франко
№3
Защитник
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Команда
Сан-Лоренсо
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
23 апр. 1991 (30) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Спортинг
3 : 1
Бешикташ
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
3
Бешикташ
1
был в запасе