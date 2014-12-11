Эмре Метин
№99
Вратарь
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 февр. 1993 (28) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Бешикташ
1 : 0
Тоттенхэм
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Астерас
2 : 2
Бешикташ
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астерас
2
Бешикташ
2
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Бешикташ
2 : 1
Партизан
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
2
Партизан
1
был в запасе