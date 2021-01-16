Унаи Бустинса
№3
Защитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1992 (29) лет
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:00
Леганес
0 : 1
Севилья
119'
119'
119'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала