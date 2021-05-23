Дэнни Ингс
№9
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 июля 1992 (28) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
19', 75'
19', 75'
19', 75'
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
19', 75'
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
30'
30'
30'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
30'
минуты: 1' - 57'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 57' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
42'
42'
42'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
42'
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 13'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 13' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Эвертон
1 : 0
Саутгемптон
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
25'
25'
25'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
25'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
Манчестер Юнайтед
9 : 0
Саутгемптон
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
9
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
2'
2'
2'
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
2'
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 41'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 41' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
83'
83'
83'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур