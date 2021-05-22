Киран Триппьер
№23
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 сент. 1990 (30) лет
Рост
178
Вес
71
Его семья – фанаты «МЮ», но сам он больше десяти лет отзанимался в «Ман Сити». Брат – тоже был футболистом, но играл под фамилией мамы (Ломакс) в низших дивизионах.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетико
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Атлетико
2 : 1
Осасуна
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 23:00
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
12.05.2021 12 мая 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:15
Барселона
0 : 0
Атлетико
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:15
Эльче
0 : 1
Атлетико
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 22:00
Атлетик
2 : 1
Атлетико
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 20:00
Атлетико
2 : 0
Уэска
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
2
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 17:15
Атлетико
5 : 0
Эйбар
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
5
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021 13 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021 07 марта 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Атлетико
2 : 0
Вальядолид
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур