Киран Триппьер №23 Защитник Подписаться

Команда Атлетико

Гражданство Англия

Дата рождения 19 сент. 1990 (30) лет

Рост 178

Вес 71

Его семья – фанаты «МЮ», но сам он больше десяти лет отзанимался в «Ман Сити». Брат – тоже был футболистом, но играл под фамилией мамы (Ломакс) в низших дивизионах.