Антони Кноккарт
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 нояб. 1991 (29) лет
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Суонси
5 : 1
Ноттингем Форест
56'
56'
56'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
56'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
5
Ноттингем Форест
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала