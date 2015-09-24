Ильнур Сафеев
№81
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1996 (25) лет
Рост
186
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Рубин
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 12:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
СКА-Хабаровск
2
Рубин
0
был в запасе