Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Лионель Месси
Александр Головин
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Антуан Гризманн
Калиду Кулибали
Лоренцо Инсинье
Луис Суарес
Серхио Агуэро
Россия
Болгария
Испания
Украина
Северная Македония
Норвегия
Португалия
Дания
Финляндия
Косово
Турция
Наполи
Ювентус
Спартак
Спортинг
Манчестер Сити
Интер
Рубин
Челси
Милан
Реал
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Диего Марадона
Серия А
Наполи
Лига чемпионов
Лионель Месси
Болгария
Станислав Черчесов
Дженнаро Гаттузо
Александр Головин
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Агналдо (Агналдо Пинто ди Мораис Жуниор)
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Мольде
Возраст
27
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
Мольде
1 : 0
Севилья
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мольде
1
Севилья
0
был в запасе
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
Севилья
3 : 0
Мольде
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
21:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Севилья
3
Мольде
0
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала