Эрьян Нюланд
№12
Вратарь
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Команда
Норвич Сити
Возраст
30
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
был в запасе