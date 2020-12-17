Олег Данченко
№94
Защитник
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Команда
Уфа
Возраст
26
Рост
178
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
76'
76'
76'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
52'
52'
52'
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Динамо
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Рубин
3 : 0
Уфа
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Уфа
1 : 1
Спартак
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
1
Спартак
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 3 тур