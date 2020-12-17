Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Лионель Месси
Александр Головин
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Антуан Гризманн
Калиду Кулибали
Лоренцо Инсинье
Луис Суарес
Серхио Агуэро
Россия
Болгария
Испания
Украина
Северная Македония
Норвегия
Португалия
Дания
Финляндия
Косово
Турция
Наполи
Ювентус
Спартак
Спортинг
Манчестер Сити
Интер
Рубин
Челси
Милан
Реал
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Диего Марадона
Серия А
Наполи
Лига чемпионов
Лионель Месси
Болгария
Станислав Черчесов
Дженнаро Гаттузо
Александр Головин
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Олег Данченко
№94
Защитник
Подписаться
Команда
Уфа
Возраст
26
Рост
178
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
76'
76'
76'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
52'
52'
52'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Динамо
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Рубин
3 : 0
Уфа
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Уфа
1 : 1
Спартак
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
1
Спартак
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 3 тур