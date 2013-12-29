Мэйсон Спрингторп
№46
Вратарь
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Команда
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 16:30
Эвертон
2 : 1
Саутгемптон
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2
Саутгемптон
1
был в запасе