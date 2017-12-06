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Коронавирус
Марсио Азеведо
№6
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
173
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
06.12.2017
06 дек. 2017
ср
22:45
Шахтер
2 : 1
Манчестер Сити
06.12.2017
06 дек. 2017
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Шахтер
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
Наполи
3 : 0
Шахтер
21.11.2017
21 нояб. 2017
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Наполи
3
Шахтер
0
был в запасе
01.11.2017
01 нояб. 2017
ср
22:45
Шахтер
3 : 1
Фейеноорд
01.11.2017
01 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шахтер
3
Фейеноорд
1
был в запасе
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
Фейеноорд
1 : 2
Шахтер
17.10.2017
17 окт. 2017
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Фейеноорд
1
Шахтер
2
был в запасе
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
Манчестер Сити
2 : 0
Шахтер
26.09.2017
26 сент. 2017
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Манчестер Сити
2
Шахтер
0
был в запасе
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
Шахтер
2 : 1
Наполи
13.09.2017
13 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
2
Наполи
1
был в запасе