Марсио Азеведо
№6
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
173
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2017 06 дек. 2017 ср 22:45
Шахтер
2 : 1
Манчестер Сити
06.12.2017 06 дек. 2017 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Шахтер
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 22:45
Наполи
3 : 0
Шахтер
21.11.2017 21 нояб. 2017 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Наполи
3
Шахтер
0
был в запасе
01.11.2017 01 нояб. 2017 ср 22:45
Шахтер
3 : 1
Фейеноорд
01.11.2017 01 нояб. 2017 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шахтер
3
Фейеноорд
1
был в запасе
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
Фейеноорд
1 : 2
Шахтер
17.10.2017 17 окт. 2017 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Фейеноорд
1
Шахтер
2
был в запасе
26.09.2017 26 сент. 2017 вт 21:45
Манчестер Сити
2 : 0
Шахтер
26.09.2017 26 сент. 2017 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Манчестер Сити
2
Шахтер
0
был в запасе
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
Шахтер
2 : 1
Наполи
13.09.2017 13 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Шахтер
2
Наполи
1
был в запасе