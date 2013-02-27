Эммануэль Ледесма
№26
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:45
Мидлсбро
0 : 2
Челси
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мидлсбро
0
Челси
2
был в запасе