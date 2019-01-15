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Коронавирус
Джейсон Леутвилер
№13
Вратарь
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Команда
Блэкберн
Возраст
32
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2012/2013
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
22:45
Блэкберн
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
2
Ньюкасл Юнайтед
4
был в запасе
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Блэкберн
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
1
Блэкберн
1
был в запасе