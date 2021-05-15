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Коронавирус
Валерий Кичин
№2
Защитник
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Команда
Енисей
Возраст
28
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2015/2016
2014/2015
2013/2014
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
52'
52'
52'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
15'
15'
15'
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
19:00
15'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
64'
15'
64'
15'
64'
15'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
64'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
64'
64'
64'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
78'
78'
78'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
78'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
65'
65'
65'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
18'
18'
18'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
25', 51'
25', 51'
25', 51'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
25', 51'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
74'
74'
74'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
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