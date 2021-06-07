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Коронавирус
Руслан Малиновский
№8
Полузащитник
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Команда
Аталанта
Возраст
28
Рост
181
Вес
79
Сейчас – звезда «Аталанты», а родился в семье музыкантов: папа – аккордеонист, мама – певица.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2021
2020
07.06.2021
07 июня 2021
пн
19:00
Украина
4 : 0
Кипр
07.06.2021
07 июня 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 67'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
4
Кипр
0
минуты: 1' - 67' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь