Диаманте Криспино
№42
Вратарь
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Команда
Комо
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:59
Торино
3 : 5
Наполи
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
3
Наполи
5
был в запасе
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Наполи
0
был в запасе