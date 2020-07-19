Оскар Хильмарк
№7
Полузащитник
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Команда
Ольборг
Возраст
28
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Краснодар
0 : 2
Динамо
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0
Динамо
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
16.07.2020 16 июля 2020 чт 18:00
Уфа
0 : 1
Динамо
16.07.2020 16 июля 2020 чт 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Динамо
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020 09 июля 2020 чт 17:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
2
Динамо
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
04.07.2020 04 июля 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020 04 июля 2020 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0
Арсенал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Сочи
1 : 1
Динамо
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1
Динамо
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
27.06.2020 27 июня 2020 сб 19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020 27 июня 2020 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2020 07 марта 2020 сб 16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
07.03.2020 07 марта 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Сочи
3
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе