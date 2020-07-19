Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Александр Головин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антуан Гризманн
Антон Шунин
Серхио Агуэро
Калиду Кулибали
Лоренцо Инсинье
Луис Суарес
Россия
Болгария
Испания
Северная Македония
Украина
Норвегия
Дания
Турция
Португалия
Финляндия
Италия
Наполи
Ювентус
Спартак
Манчестер Сити
Спортинг
ПСЖ
Челси
Рубин
Рома
Зенит
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Федор Кудряшов
Россия
Диего Марадона
Наполи
Лига чемпионов
Болгария
Дженнаро Гаттузо
Серия А
Станислав Черчесов
Лионель Месси
Денис Макаров
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Оскар Хильмарк
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ольборг
Возраст
28
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
0 : 2
Динамо
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0
Динамо
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Уфа
0 : 1
Динамо
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Динамо
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
2
Динамо
1
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0
Арсенал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Сочи
1 : 1
Динамо
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1
Динамо
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2020
07 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
07.03.2020
07 марта 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Сочи
3
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе