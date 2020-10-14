Стефан Йохансен
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Возраст
30
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Норвегия
1
Северная Ирландия
0
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 71'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
минуты: 1' - 71' / Лига наций. Лига В, 2 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
минуты: 1' - 68'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
минуты: 1' - 68' / Лига наций. Лига В, 1 тур