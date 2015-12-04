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Леонардо (Леонардо да Силва Соуза)
№42
Полузащитник
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Команда
Партизан
Возраст
29
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Динамо
1 : 2
Анжи
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1
Анжи
2
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Анжи
1 : 1
ЦСКА
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
1
ЦСКА
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Локомотив
0 : 2
Анжи
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
0
Анжи
2
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:30
Анжи
1 : 2
Рубин
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
16:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
1
Рубин
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
Анжи
2 : 2
Краснодар
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2
Краснодар
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Анжи
1 : 1
Уфа
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Анжи
0 : 2
Ахмат
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
Спартак
1 : 2
Анжи
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
20:30
Анжи
1 : 1
Урал
66'
66'
66'
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
20:30
66'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
17:00
Амкар
1 : 1
Анжи
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
17:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар
1
Анжи
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
19:30
ЦСКА
1 : 0
Анжи
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1
Анжи
0
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
Анжи
1 : 3
Локомотив
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Локомотив
3
был в запасе
19.07.2015
19 июля 2015
вс
21:00
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
19.07.2015
19 июля 2015
вс
21:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-лига, 1 тур