Венцислав Христов
№91
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 16:30
Рубин
3 : 1
СКА-Хабаровск
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 16:30
минуты: 54' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 54' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
минуты: 52' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 52' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Локомотив
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1
Локомотив
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 11:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 11:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
88'
88'
88'
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 11:00
88'
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
11.09.2017 11 сент. 2017 пн 17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2017 11 сент. 2017 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 19:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
82'
82'
82'
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 11:00
82'
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Анжи
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
0
был в запасе