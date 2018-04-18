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Кристиано Ломбарди
№25
Полузащитник
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Команда
Салернитана
Возраст
25
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:00
Беневенто
0 : 3
Аталанта
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:00
Беневенто
2 : 4
Ювентус
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Беневенто
2
Ювентус
4
был в запасе
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
18:00
Беневенто
3 : 0
Верона
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
18:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3
Верона
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Лацио
6 : 2
Беневенто
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
6
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:30
Фиорентина
1 : 0
Беневенто
72'
72'
72'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
Интер
2 : 0
Беневенто
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2
Беневенто
0
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3
Кротоне
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
Рома
5 : 2
Беневенто
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5
Беневенто
2
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
22:45
Беневенто
0 : 2
Наполи
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Наполи
2
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3
Беневенто
0
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Беневенто
3 : 2
Сампдория
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Беневенто
3
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Беневенто
1 : 0
Кьево
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
Беневенто
1 : 2
СПАЛ
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
СПАЛ
2
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2
Милан
2
был в запасе
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
22:45
Аталанта
1 : 0
Беневенто
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1
Сассуоло
2
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Беневенто
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
2
Беневенто
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
Беневенто
1 : 5
Лацио
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Беневенто
1
Лацио
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
Беневенто
0 : 3
Фиорентина
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
0
Фиорентина
3
был в запасе
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