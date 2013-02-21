Иван Калеро
№27
Полузащитник
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Команда
Саламанка
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 20:00
Рубин
0 : 1
Атлетико
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рубин
0
Атлетико
1
был в запасе