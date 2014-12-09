Эрай Искан
№67
Вратарь
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Команда
Возраст
29
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Галатасарай
1 : 4
Арсенал
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Арсенал
4
был в запасе