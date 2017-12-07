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Коронавирус
Вильям (Вильям Дуглас де Аморим)
№29
Полузащитник
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Команда
Стяуа
Возраст
29
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Стяуа
1 : 2
Лугано
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
1
Лугано
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Виктория
2 : 0
Стяуа
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Виктория
2
Стяуа
0
был в запасе