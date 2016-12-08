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Георге Гаврилас
№12
Вратарь
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Команда
Астра
Возраст
30
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Астра
0 : 0
Рома
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Астра
0
Рома
0
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Аустрия
1 : 2
Астра
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аустрия
1
Астра
2
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Астра
1 : 1
Виктория
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астра
1
Виктория
1
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Виктория
1 : 2
Астра
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Виктория
1
Астра
2
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Рома
4 : 0
Астра
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рома
4
Астра
0
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Астра
2 : 3
Аустрия
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астра
2
Аустрия
3
был в запасе