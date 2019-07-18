Кеинде Фатай
№7
Нападающий
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Команда
Динамо
Возраст
31
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:30
Динамо
1 : 2
Лиепая
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Динамо
1
Лиепая
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Лиепая
1 : 1
Динамо
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Лиепая
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд