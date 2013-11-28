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Коронавирус
Давид Дистефано
№22
Полузащитник
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Команда
Пандурий
Возраст
33
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Днепр
4 : 1
Пандурий
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Днепр
4
Пандурий
1
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
Пандурий
1 : 2
Фиорентина
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Пандурий
1
Фиорентина
2
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Фиорентина
3 : 0
Пандурий
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фиорентина
3
Пандурий
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Пандурий
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Пасуш де Феррейра
1
Пандурий
1
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Пандурий
0 : 1
Днепр
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Пандурий
0
Днепр
1
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур