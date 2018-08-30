Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Александр Головин
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Калиду Кулибали
Серхио Агуэро
Лоренцо Инсинье
Артем Дзюба
Россия
Болгария
Испания
Северная Македония
Норвегия
Украина
Дания
Италия
Португалия
Турция
Финляндия
Наполи
Ювентус
Спартак
Манчестер Сити
Спортинг
Рубин
ПСЖ
Челси
Реал
Интер
Зенит
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Федор Кудряшов
Россия
Диего Марадона
Наполи
Болгария
Дженнаро Гаттузо
Серия А
Денис Макаров
Александр Головин
Лионель Месси
Лига чемпионов
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Жуниор Мораис
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Астра
Возраст
34
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:30
Стяуа
2 : 1
Рапид
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стяуа
2
Рапид
1
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
Хайдук
0 : 0
Стяуа
69'
69'
69'
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хайдук
0
Стяуа
0
был в запасе
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:30
Стяуа
4 : 0
Рудар
30'
30'
30'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стяуа
4
Рудар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:30
Рудар
0 : 2
Стяуа
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рудар
0
Стяуа
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд