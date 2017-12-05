Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Александр Головин
Лионель Месси
Антуан Гризманн
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Калиду Кулибали
Серхио Агуэро
Лоренцо Инсинье
Артем Дзюба
Россия
Болгария
Испания
Северная Македония
Норвегия
Украина
Дания
Италия
Португалия
Турция
Финляндия
Наполи
Ювентус
Спартак
Манчестер Сити
Спортинг
Рубин
ПСЖ
Челси
Реал
Интер
Зенит
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Федор Кудряшов
Россия
Диего Марадона
Наполи
Болгария
Дженнаро Гаттузо
Серия А
Денис Макаров
Александр Головин
Лионель Месси
Лига чемпионов
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Себа (Себа )
№92
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
29
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
Олимпиакос
0 : 2
Ювентус
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
Спортинг
3 : 1
Олимпиакос
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спортинг
3
Олимпиакос
1
был в запасе
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
Ювентус
2 : 0
Олимпиакос
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ювентус
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Олимпиакос
2 : 3
Спортинг
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
2
Спортинг
3
был в запасе