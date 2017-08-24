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Коронавирус
Жуниньо Кишада
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:30
Судува
0 : 0
Лудогорец
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Судува
0
Лудогорец
0
был в запасе
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:30
Лудогорец
2 : 0
Судува
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Лудогорец
2
Судува
0
был в запасе