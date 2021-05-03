Георгий Костадинов
№70
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.05.2021 03 мая 2021 пн 16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
03.05.2021 03 мая 2021 пн 16:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1
Спартак
2
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
73'
73'
73'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
72'
72'
72'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
75'
75'
75'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 33' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 33' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
27'
27'
27'
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур