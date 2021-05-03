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Георгий Костадинов
№70
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1
Спартак
2
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
73'
73'
73'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
72'
72'
72'
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
75'
75'
75'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 33' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 33' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
27'
27'
27'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
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