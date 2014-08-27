Чоко (Жоао Гильерме Эстевао да Силва)
№90
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
31
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2014 27 авг. 2014 ср 21:45
Лудогорец
1(6) : 0(5)
Стяуа
27.08.2014 27 авг. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Лудогорец
1(6)
Стяуа
0(5)
был в запасе
19.08.2014 19 авг. 2014 вт 21:45
Стяуа
1 : 0
Лудогорец
19.08.2014 19 авг. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Стяуа
1
Лудогорец
0
был в запасе