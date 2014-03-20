Себастьян Эрнандес
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
Валенсия
1 : 0
Лудогорец
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Валенсия
1
Лудогорец
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
13.03.2014 13 марта 2014 чт 21:00
Лудогорец
0 : 3
Валенсия
13.03.2014 13 марта 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Лудогорец
0
Валенсия
3
был в запасе