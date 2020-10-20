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Легкая атлетика
Новости
Материалы
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Олимпиада
Коронавирус
Жуниор Кайсара
№80
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
32
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2014/2015
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 30'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 1' - 30' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур