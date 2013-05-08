Маттео Коломби
№47
Нападающий
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Команда
Интер
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Лацио
3
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
Интер
3 : 4
Аталанта
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
3
Аталанта
4
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Катания
2 : 3
Интер
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Интер
3
был в запасе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:45
Фиорентина
4 : 1
Интер
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
4
Интер
1
был в запасе