Хабиб Хабибу
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Локерен
Возраст
34
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Лион
1 : 0
Ренн
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
1
Ренн
0
был в запасе