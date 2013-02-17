Гарри Форрестер
№10
Нападающий
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Команда
Донкастер Роверс
Возраст
30
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 15:00
Челси
4 : 0
Брентфорд
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 15:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Челси
4
Брентфорд
0
минуты: 55' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд