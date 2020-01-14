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Олимпиада
Коронавирус
Тони Крейг
№5
Защитник
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Команда
Миллуолл
Возраст
36
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2012/2013
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Ковентри
3 : 0
Бристоль Роверс
22'
22'
22'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ковентри
3
Бристоль Роверс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала