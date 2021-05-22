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Санти Мина
№22
Нападающий
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Команда
Сельта
Возраст
25
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
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2014/2015
2013/2014
2012/2013
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Сельта
2 : 3
Бетис
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Барселона
1 : 2
Сельта
38', 89'
38', 89'
38', 89'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
38', 89'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
1
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:00
Сельта
1 : 0
Хетафе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:30
Вильярреал
2 : 4
Сельта
19'
34'
19'
34'
19'
34'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:30
19'
34'
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2
Сельта
4
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 35 тур
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
Сельта
2 : 0
Леванте
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:30
Сельта
2 : 1
Осасуна
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
Сельта
3 : 4
Севилья
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 27'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
3
Севилья
4
минуты: 1' - 27' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
15:00
Алавес
1 : 3
Сельта
20'
20'
20'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
15:00
20'
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1
Сельта
3
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
18:15
Сельта
1 : 3
Реал
40', 41'
40', 41'
40', 41'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
18:15
40', 41'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Атлетик
45'
45'
45'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:00
Уэска
3 : 4
Сельта
5'
5'
5'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:00
5'
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
3
Сельта
4
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Валенсия
2 : 0
Сельта
31'
31'
31'
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
45', 68'
45', 68'
45', 68'
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
45', 68'
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
13'
13'
13'
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
13'
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:30
Гранада
0 : 0
Сельта
90'
90'
90'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:30
Сельта
1 : 1
Эйбар
80'
80'
80'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
15'
15'
15'
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
15'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0
Вильярреал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
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