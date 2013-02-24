Балинт Байнер
№44
Нападающий
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Команда
Пакш
Возраст
30
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:30
Боруссия
1 : 1
Боруссия
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
1
Боруссия
1
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:30
Боруссия
3 : 0
Айнтрахт
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
3
Айнтрахт
0
был в запасе