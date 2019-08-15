Морике Фофана
№21
Нападающий
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Команда
Йени Малатьяспор
Возраст
29
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Йени Малатьяспор
1 : 0
Партизан
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Йени Малатьяспор
1
Партизан
0
был в запасе
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:00
Олимпия
0 : 1
Йени Малатьяспор
45'
45'
45'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Олимпия
0
Йени Малатьяспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Йени Малатьяспор
2 : 2
Олимпия
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Йени Малатьяспор
2
Олимпия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд